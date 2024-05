Immortals of Aveum con il nuovo aggiornamento è il primo gioco con FSR 3 di AMD su console

Lo sparatutto in prima persona fantasy Immortals of Aveum è stato aggiornato con l'aggiunta di FSR 3 e HDR, come spiegato dagli sviluppatori di Ascendant Studio sul blog ufficiale dello studio: "L'aggiornamento FSR 3 che stavate aspettando è finalmente arrivato! Immortals of Aveum è il primo gioco ad avere AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) con Frame Generation su PlayStation 5 e Xbox Series X|S! Inoltre, con questa patch abbiamo implementato l'HDR su PC."

Il post sottolinea come il gioco sia stato aggiornato costantemente dal lancio, nonostante i problemi avuti a causa delle vendite non soddisfacenti, con l'aggiunta di funzionalità molto richieste come l'HDR e il New Game +.