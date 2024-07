Dungeonborne ha una data di uscita in early access, è un dungeon crawler multiplayer PvPvE a estrazione

Un gioco a estrazione dark fantasy

Dungeonborne è un dungeon crawler in prima persona con dinamiche multiplayer PvPvE a estrazione, dove i giocatori quindi affrontano sia nemici guidati dall'IA che altri utenti per mettere le mani sul bottino all'interno dei dungeon e trovare l'uscita per scappare con il malloppo sani e salvi.

È possibile affrontare i match sia da soli in modalità tutti contro tutti che in quelle a squadre, dove la strategia e la coordinazione tra giocatori si rivela fondamentale. Nel gioco possiamo impersonare varie tipologie di classi, da quelle votate agli scontri all'arma bianca a quelli specializzati nella magia.

Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Dungeonborne grazie alla demo dello Steam Next Fest di febbraio, in cui vi abbiamo parlato di come siamo rimasti colpiti in positivo da questo gioco a estrazione dal taglio fantasy, mentre a questo indirizzo trovate la pagina Steam del gioco.