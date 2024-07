FromSoftware lavora a un DLC o un sequel di Armored Core 6? Un annuncio sembra suggerirlo

Nello specifico, sul sito ufficiale dello studio è stato pubblicata un'inserzione per un Character Modeller, che avrà la responsabilità della " modellazione e texturing di personaggi o robot ". Chiaramente la parola "robot" è quella che ha incuriosito maggiormente i fan della serie, per quanto in questi casi è bene tenere basso l'entusiasmo in attesa di possibili conferme ufficiali.

Non sarà necessario aspettare altri 11 anni per un nuovo Armored Core?

Armored Core 6: Fires of Rubicon il prossimo 24 agosto festeggerà il suo primo anniversario dal lancio nei negozi e l'ipotesi di un DLC non è poi così improbabile. A questo proposito, lo scorso anno il noto dataminer Zullie The Witch (che in passato ha svelato alcuni contenuti tagliati di Elden Ring), ha scoperto nei file di gioco dei riferimenti a dei pezzi di mech previsti per un DLC, il che rafforza le teorie su una possibile espansione.

Se così non fosse, prende piede l'ipotesi sui lavori su un nuovo gioco. Del resto, Fires of Rubicon si è rivelato un successo commerciale per Kadokawa, la compagnia madre di FromSoftware, mentre giusto pochi mesi fa Hidetaka Miyazaki ha dichiarato che lo studio ha la "forte volontà di continuare la serie in futuro". Insomma, dubitiamo che stavolta i fan dovranno attendere ben 11 anni (il tempo trascorso tra il quinto e il sesto capitolo) per giocare a un nuovo Armored Core.