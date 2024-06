Hidetaka Miyazaki, il creatore di Elden Ring, svela quali sono i suoi giochi di FromSoftware preferiti

Una domanda complicata, considerando che l'autore giapponese ha davvero l'imbarazzo della scelta. Per chi non lo sapesse, Miyazaki è entrato a far parte di FromSoftware nel 2004, lavorando prima come game designer e supervisore della serie Armored Core, per poi diventare il game director dietro a mostri sacri del calibro di Demon's Souls, Dark Souls 1 & 3, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice e infine Elden Ring .

Durante un'intervista con il portale CNET è stato chiesto a Hidetaka Miyazaki , il presidente di FromSoftware e il director dietro alla serie Dark Souls, Elden Ring e non solo, qual è il suo gioco preferito su cui ha lavorato direttamente e in generale quello realizzato dallo studio che ha più a cuore.

La risposta di Miyazaki

"Il primo Dark Souls e Bloodborne" ha risposto Miyazaki, che successivamente ha elaborato maggiormente la questione. "Ovviamente li amo tutti. A livello molto personale, direi che il primo Dark Souls e Bloodborne mi hanno lasciato una grande impressione. Come azienda, Elden Ring ci ha lanciato in un campionato completamente diverso, quindi è stata una pietra miliare enorme per FromSoftware".

Hidetaka Miyazaki mima il celebre gesto "Praise the Sun" di Dark Souls

A proposito di Bloodborne, in un'altra intervista Miyazaki ha dichiarato che non sarebbe contrario all'idea di una conversione per PC del gioco, ma che non può non può dire esplicitamente di volerla, "per non finire nei guai".

E voi invece? Qual è il vostro gioco preferito realizzato da FromSoftware? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.