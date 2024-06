Samsung presenta Color E-Paper: è il suo primo schermo con inchiostro elettronico a colori da 32”

Samsung ha presentato a InfoComm 2024 il suo ultimo gioiello tecnologico: il Color E-Paper. Si tratta di uno schermo a inchiostro elettronico capace di visualizzare i colori. Un prototipo che si caratterizza per il bassissimo consumo energetico, ma che una volta sul mercato sarà destinato alle aziende, come alternativa sostenibile e innovativa ai tradizionali display digitali e ai materiali stampati. Ma cosa rende questo nuovo display così speciale?

Il Color E-Paper si basa sulla tecnologia e-paper, nota per il suo consumo energetico estremamente ridotto. A differenza dei display LCD o OLED, che richiedono una retroilluminazione costante, l'e-paper consuma energia solo quando cambia l'immagine visualizzata. Questa caratteristica rende il Color E-Paper incredibilmente efficiente dal punto di vista energetico, con un consumo pari a zero quando mostra un'immagine statica.

Ma non è solo l'efficienza energetica a rendere il Color E-Paper interessante. Il display offre anche una qualità dell'immagine sorprendente, con una risoluzione QHD (2560 x 1440) e una gamma di 60.000 colori. Grazie alla tecnologia E Ink Spectra 6, i colori promettono di essere vividi e realistici, perfetti per catturare l'attenzione dei passanti e comunicare messaggi in modo efficace.

Samsung Color E-Paper può essere usato in vari contesti commerciali

Il design del Color E-Paper è altrettanto interessante. Con uno spessore di soli 17,9 mm e un peso di 2,9 kg, il display è incredibilmente sottile e leggero, facile da installare in qualsiasi ambiente. La cornice intercambiabile permette di personalizzare l'aspetto del display per adattarlo a qualsiasi contesto, mentre la connettività Wi-Fi e Bluetooth semplifica la gestione dei contenuti.

Le applicazioni del Color E-Paper sono molteplici. Grazie al suo basso consumo energetico, è ideale per la segnaletica digitale in ambienti interni, come negozi, uffici, scuole e ospedali. Può essere utilizzato per visualizzare menu, informazioni sui prodotti, orari, mappe e molto altro ancora. Inoltre, grazie alla sua capacità di visualizzare immagini a colori di alta qualità, il Color E-Paper è perfetto anche per la pubblicità e la comunicazione visiva in generale. Non è però un TV: il cambio immagine crea infatti un parziale lampeggiamento dello schermo, chiaramente non adatto alla visualizzazione di contenuti caratterizzati da più frame al secondo.