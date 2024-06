Assassin's Creed Shadows propone due equipaggiamenti da collezione in scala 1:1, ma il prezzo non è per tutti

Assassin's Creed Shadows sarà probabilmente uno dei grandi giochi dell'autunno videoludico, in termini di vendite, e tanti giocatori non vedono l'ora di mettere la mani sull'avventura nipponica di Ubisoft. Alcuni vorrebbero probabilmente anche accaparrarsi qualche oggetto da collezione dedicato e, ora, EB Games Australia ha annunciato la messa in vendita di due prodotti molto interessanti.

I dettagli sugli oggetti da collezione di Assassin's Creed Shadows

Entrambi gli elementi da collezione sono in scala 1:1 rispetto agli originali. Non sono quindi piccoli, ma il vero problema è il prezzo. Facendo una conversione dai dollari australiani agli euro, vediamo che l'elmo costa circa 987 euro, mentre la Lama celata è più abbordabile a soli 122 euro circa. In Italia non vi è ancora un rivenditore ufficiale di questi elementi da collezione e non sappiamo se saranno disponibili.

L'elmo di Yasuke

La lama celata di Naoe

A questo ovviamente si somma una edizione da collezione del gioco da 279,98€, disponibile anche in Italia, che propone le statue di entrambi i personaggi. Probabilmente molti giocatori saranno più interessati a questa versione, visto che include anche il gioco.

Tramite Amazon, invece, è possibile fare la prenotazione della versione standard e della Gold Edition di Assassin's Creed Shadows. Diteci, vi basterà la versione standard del gioco oppure preferite cerca di ottenere le edizioni più corpose e con più extra?