Dopo aver salvato dei bambini, Helldivers 2 chiede di fare una strage di infanti per l'Ordine Maggiore

Ora, però, il nuovo obiettivo è di sterminare milioni di infanti (dei Terminidi, non umani) dalla galassia. In un certo senso, fa un po' sorridere che questo compito sia arrivato ora e crediamo proprio che non sia un caso.

Come vi abbiamo segnalato, Helldivers 2 ha recentemente celebrato una vittoria morale: i giocatori hanno deciso di salvare dei bambini innocenti della Super Terra invece di sbloccare un nuovo stratagemma. Il team ha quindi di fare una donazione a Save the Children per premiare la scelta.

L'ordine maggiore di Helldivers 2

"Ridurre la popolazione Terminidi e liberare i pianeti per l'insediamento dei cittadini, utilizzando la nuova trivella Hive Breaker per ripulire i loro vivai", si legge nell'ordine maggiore. La trivella rompi alveare è l'oggetto di un nuovo tipo di missione disponibile sui pianeti Terminid. Si tratta di una missione in una mappa di grandi dimensioni e, come nel caso dell'offensiva della Supercolonia su Meridia, ci si aspetta che gran parte della regione sia completamente invasa da nidi Terminidi.

Secondo un spiegazione di chi ha già provato la missione, la mappa presentava tre nidi dall'altro lato rispetto ai giocatori. Una volta raggiunti, è presente un'interazione per richiamare un Hive Breaker. Dopo l'arrivo e l'attivazione, lo strumento detona dopo dieci secondi e crea una voragine nella quale non si vede il fondo.

Ovviamente in questo modo si eliminano degli infanti, ma visto che non sono umani non vi è nulla di moralmente sbagliato, giusto?

L'ordine maggiore richiede di liberare completamente cinque pianeti: Hellmire, Nivel 43, Estanu, Crimsica e Fori Prime in una settimana. Al momento siamo a circa due pianeti completati.

Vi lasciamo infine ai dettagli sulla donazione a Save the Children del team di Helldivers 2.