Il GDR del creatore di Final Fantasy sarebbe in arrivo su console e pubblicato da Square Enix, per un insider

Il noto insider Nate the Hate, che in precedenza ha più volte svelato novità a tema videoludico in anticipo, afferma che Square Enix ha stretto un accordo con lo sviluppatore Mistwalker per portare il videogioco di ruolo Fantasian su Nintendo Switch, Xbox e PlayStation .

Le novità su Fantasian e quando sarà annunciato

L'arrivo del gioco di Mistwalker su console sarebbe previsto per l'anno in corso, sebbene per il momento non ci sia una data di uscita precisa, e l'annuncio dovrebbe avvenire durante il Nintendo Direct. Chiaramente in tale presentazione la conferma arriverebbe solo per Nintendo Switch, ma successivamente dovrebbe ricevere informazioni sul resto delle piattaforme. Tutto questo sempre ammesso che quanto indicato dalla fonte sia corretto, chiaramente.

Ricordiamo che la Parte 1 di Fantasian è stata pubblicata su Apple Arcade nell'aprile 2021, mentre la Parte 2 è arrivata quattro mesi dopo. Questo gioco di ruolo è stato il primo ritorno al genere di Sakaguchi dopo la pubblicazione di Lost Odyssey nel 2007 su Xbox 360.

Inoltre, questo gioco include anche una colonna sonora realizzata da Nobuo Uematsu, compositore di Final Fantasy. La caratteristica più particolare di Fantasian è lo stile grafico: gli ambienti sono infatti stati realizzati con diorami, realizzati da artisti giapponesi che hanno lavorato sugli effetti speciali dei film di Godzilla, L'attacco dei giganti e Ultraman. I diorami sono stati scannerizzati e trasformati in ambienti di gioco.

Per fortuna potremo sapere tra poche ore se quanto indicato sia vero o meno.