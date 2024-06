Helldivers 2 ha fatto una donazione a Save the Children per omaggiare l'altruismo dei giocatori

Come forse ricorderete, pochi giorni fa la Super Terra ha dato modo di scegliere ai giocatori se liberare il pianeta Vernen Wells, dove si trova un ospedale pediatrico con migliaia di bambini oppure Marfark in un'operazione che avrebbe garantito lo sblocco delle mine anticarro MD-17. Ovviamente era possiible completare solo uno dei due obiettivi e fondamentalmente i giocatori avevano solo che da guadagnarci nel mettere le mani su un nuovo Stratagemma, anziché salvare dei bambini virtuali con la prospettiva di non ricevere alcuna ricompensa.

La propaganda su Reddit

Ne è conseguita una vera e propria propaganda nel subreddit di Helldivers 2, dove i giocatori hanno chiesto alla community di unire le forze e liberare Vernen Wells. Addirittura c'è chi ha pagato un'artista per creare un'immagine promozionale (la trovate qui sotto) per perorare la causa.

Come detto in apertura, alla fine la community ha deciso di essere altruista e rinunciare alle mine. Un gesto che evidentemente ha commosso anche Arrowhead Games Studio e in particolare il creative director John Pilestedt, che ha annunciato di aver donato 4.311 dollari (supponiamo di tasca sua) a Save the Children, una delle più grandi e note organizzazioni internazionali indipendenti che lavora per migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo.

C'è anche un'altra piccola ricompensa per i giocatori, che scalda davvero il cuore: un disegno di uno dei bambini di Vernen Wells che ringrazia i coraggiosi Helldiver.

"Cari Helldiver, Grazie mille per averci salvato. Ci hanno detto che avete fatto molti sacrifici (mine/vite) per aiutarci. Vi saremo sempre grati. Ora possiamo crescere e diventare anche noi degli Helldiver. Con Libertà, i bambini molto malati della supercittadina Anne".

Rimanendo in tema, pochi giorni fa Helldivers 2 ha ricevuto un corposo aggiornamento, che pare abbia involontariamente aumentato la difficoltà.