Final Fantasy 14 arriverà su Nintendo Switch 2? Ecco la risposta di Naoki Yoshida

Final Fantasy 14 dopo tanti anni rimane uno degli MMORPG più giocati e apprezzati dai giocatori e presto darà inizio a un nuovo capitolo con l'espansione Dawntrail, in arrivo il 2 luglio. In una delle interviste pre-lancio, Naoki Yoshida il game director e producer, ha dichiarato che il suo sogno sarebbe di portare il gioco anche su una "piattaforma Nintendo". E chiaramente il pensiero va subito a Nintendo Switch 2.

Più nello specifico, alla domanda se, considerando il grande successo di Switch e l'arrivo nel prossimo futuro del suo successo, Square Enix sta considerando di creare una conversione apposita di Final Fantasy 14 per Nintendo Switch 2, Yoshida ha spiegato che il suo sogno è portare l'MMO su tutte le piattaforme possibili, ovviamente incluse quelle Nintendo, per quanto sia un obiettivo che richiede impegno e potenzialmente molto tempo, come nel caso delle versioni Xbox.