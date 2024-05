Square Enix: la nuova strategia punta su giochi multipiattaforma e un focus maggiore sulla qualità

Square Enix ha annunciato una nuova strategia di mercato per il settore videoludico per il medio lungo periodo, che inizierà nell'attuale anno fiscale e proseguirà fino a quello che si concluderà il 31 marzo 2027, che rispetto al passato punterà maggiormente sulla qualità delle produzioni a discapito della quantità e con un approccio multipiattaforma che, specialmente per i titoli AAA, graviterà attorno a piattaforme PlayStation, Xbox, Nintendo e PC.

Intitolata "Square Enix Reboots and Awakens: 3 Years of Foundation-Laying for Long-Term Growth", la nuova strategia di Square Enix mira a superare le difficoltà riscontrate in precedenza, tra cui i bassi profitti dei "giochi HD", il rallentamento del segmento dei titoli mobile e PC tramite browser e la gestione tutt'altro che impeccabile dei numerosi franchise dall'azienda giapponese.

Per fare ciò, l'azienda intende rivedere la propria strategia e gettare delle solide basi nei prossimi anni grazie alle quali la compagnia espanderà il suo business in futuro, puntando maggiormente sulla qualità delle produzioni (anziché la loro quantità), raggiungendo un pubblico più ampio grazie a un approccio multipiattaforma (come di certo saprete alcuni giochi sono stati pubblicati in esclusiva o su una ristretta cerchia di dispositivi, vedi Final Fantasy 16 e i remake di Final Fantasy 7).