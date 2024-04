Square Enix ha cancellato vari giochi che porteranno perdite, sarà più selettiva sui progetti

Durante un recente meeting finanziario relativo all'ultimo trimestre fiscale, Square Enix ha riferito di prevedere delle perdite da 22,1 miliardi di yen (circa 141 milioni di dollari) per abbandono di alcuni progetti, di fatto per varie cancellazioni effettuate su giochi in sviluppo, comunicando anche che sarà più selettiva con i titoli da portare avanti in futuro.

Tutto rientra nella visione del nuovo CEO Takashi Kiryu, il quale aveva già riferito in precedenza l'intenzione di aggiustare l'organizzazione dello sviluppo in modo da rendere la produzione più efficiente, concentrandosi su una quantità minore di giochi che possano portare a guadagni maggiori.

Non sappiamo cosa sia stato cancellato, ma sembra che anche titoli ormai piuttosto vicini al completamento siano stati bloccati ed eliminati, cosa che ha comportato all'accantonamento delle spese come perdite per questi progetti chiusi senza essere giunti a compimento.