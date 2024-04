Final Fantasy 7 Rebirth: vendite suggerite da uno studio, potrebbero essere inferiori ai precedenti

Il metodo di raccolta non è dei più affidabili: si tratta infatti della quantità di giocatori che pare siano stati rilevati al lancio, valutando l'attività online e la sincronizzazione dei trofei sbloccati, dunque non si tratta di una comunicazione relativa effettivamente alle vendite effettuate.

La compagnia di analisi Ampere Analysis ha raccolto dati che potrebbero aver svelato le vendite di Final Fantasy 7 Rebirth , anche se la questione non è affatto sicura non trattandosi di dati ufficiali, riferendo che queste sarebbero inferiori ai capitoli precedenti , pari a circa 2,2 milioni di copie al lancio.

Acclamato dalla critica ma non tanto dal pubblico?

Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth

Si tratterebbe di una quantità di vendite certo non negativa ma effettivamente non esaltante, in quanto inferiore ai due capitoli più recenti della serie: Final Fantasy 7 Rebirth aveva infatti raggiunto 3,5 milioni di copie vendute in tre giorni, mentre Final Fantasy 16 ha raggiunto i 3 milioni di copie in una settimana circa.

Final Fantasy 7 Rebirth si troverebbe dunque più in basso dei due capitoli in questione, e sebbene Remake contasse su due formati (PS4 e PS5), Final Fantasy 16, come Rebirth, è un'esclusiva PS5, dunque avrebbe avuto comunque meno successo.

Non possiamo prendere questi come dati ufficiali e rimaniamo in attesa di comunicazioni da parte della compagnia, ma è anche vero che il silenzio mantenuto finora da Square Enix sulle performance di Final Fantasy 7 Rebirth sul mercato sembra piuttosto esplicito, da parte sua.