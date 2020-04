Final Fantasy 7 Remake, vendite per oltre 3,5 milioni di copie in tre giorni

Final Fantasy 7 Remake ha totalizzato vendite per oltre 3,5 milioni di copie, fra unità retail distribuite e digitale, nei primi tre giorni di commercializzazione.

Lo ha annunciato Square Enix con un post su Twitter, approfittando dell'occasione per ringraziare tutti gli utenti che hanno acquistato Final Fantasy VII Remake.

"Tutti noi vorremmo alzare le nostre Buster Sword per dire grazie a tutti quelli che ci hanno supportato durante il lancio", recita il messaggio del publisher giapponese. "Speriamo vi stiate divertendo con il gioco!"

Considerando i voti eccellenti assegnati al titolo dalla stampa internazionale e il grande entusiasmo sui social era lecito attendersi un riscontro del genere.

Sarà interessante capire quali saranno i numeri finali del progetto e quando si comincerà a parlare della seconda parte, che immaginiamo sarà un'esperienza cross-gen in arrivo sulle piattaforme di attuale e prossima generazione.

We're proud to announce we shipped and digitally sold over 3.5M copies of #FinalFantasy VII Remake in 3 days! 🥳

All of us would like to raise our Buster Swords to say THANK YOU to everyone who has supported us during launch, we hope you're all enjoying the game! #FF7R pic.twitter.com/4m93Op7O9I