Unieuro, volantino Se Vuoi Puoi: sconti su FIFA 20 e tantissimi altri prodotti

Unieuro ha lanciato un nuovo volantino, intitolato Se vuoi Puoi, che include offerte e sconti su tantissimi prodotti, tra i quali FIFA 20, loXiaomi Mi Note 10 e l'Huawei MediaPad T3.

Iniziamo proprio dallo smartphone Xiaomi Mi Note 10, venduto a 419€ invece di 599,90€, per uno sconto del 30%. L'Huawei MediaPad T3 da 16GB è venduto invece a 149,99€ invece di 169,99, per un risparmio dell'11%. FIFA 20 è invece acquistabile per 39,99€ contro i 69,99€ del prezzo base, per uno sconto del 42%. Qui la versione Xbox One.

Tra gli altri prodotti in offerta spiccano l'Apple iPad 25,9 cm (10.2") 32 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grigio iPadOS, venduto a 349€ invece di 389 (-10%), gli Apple AirPods Classic a 139€ invece di 179€ (-22%), Google Home a 64,90€ invece di 99,90€ (-35%), Nintendo Switch Lite turchese a 259,99€ invece di 279,99€, Trust GXT 845 Tural gaming combo tastiera + mouse da gioco a 29,99€ invece di 39,99€, l'Apple Watch Series 5 a 469€ invece di 489€ e tanti altri ancora.

Per l'elenco completo con tutte le offerte, andate sulla pagina ufficiale del volantino Se Vuoi Puoi di Unieuro. Le offerte del volantino saranno attive fino al 3 maggio 2020 e prevedono consegna gratuita e pagamento rateale a tasso zero in venti mesi.