Animal Crossing e Nintendo Switch, vendite straordinarie a marzo 2020 negli USA

Animal Crossing: New Horizons e Nintendo Switch hanno totalizzato vendite straordinarie a marzo 2020 negli USA. Il gioco, in particolare, si è imposto come il secondo titolo di maggior successo dell'anno.

Non solo: il mese di lancio di Animal Crossing: New Horizons è stato il terzo migliore di sempre per i giochi Nintendo: hanno fatto meglio solo Super Smash Bros. Ultimate e Super Smash Bros. Brawl.

C'è di più: gli incassi di Animal Crossing: New Horizons nel mese d'esordio hanno superato quelli totalizzati nell'intero ciclo vitale degli altri episodi della serie, rendendolo il capitolo più venduto in assoluto.

Sul fronte hardware, le vendite di Nintendo Switch sono oltre che raddoppiate rispetto a un anno fa, ma sono cresciute anche PS4 e Xbox One, seppure in maniera meno eclatante, con un +25%.

Classifica americana, mese di marzo 2020