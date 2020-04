Death Stranding, arcobaleno rovesciato avvistato a Treviso fa impazzire i fan di Kojima

Un curioso fenomeno meteorologico è stato notato di recente nei pressi di Treviso: un simpatico arcobaleno rovesciato. Simpatico per tutti gli ignari spettatori che non abbiano giocato a Death Stranding negli ultimi mesi, ovviamente.

L'arcobaleno rovesciato di fatti ha subito attirato l'attenzione dei fan di Death Stranding disseminati in tutta Italia. Facile intuirne il motivo: anche all'interno del gioco di Hideo Kojima è presente un evento di questo tipo, ma di certo non è di buon augurio. Una volta che appare l'arcobaleno rovesciato, infatti, le creature arenate invadono il mondo di Samuel "Sam" Porter Bridges e compagnia; evitiamo di entrare più nello specifico per via di potenziali spoiler, ma insomma: ci siamo capiti.

L'arcobaleno rovesciato, insomma, ha fatto impazzire i fan di Kojima, residenti a Treviso o meno che siano. Chi non ha avuto la possibilità di vederlo troverà la sua immagine qui di seguito: tranquilli, non porta sfortuna. O almeno, fino a questo momento non è stato provato.

E purtroppo prima di salutarci dobbiamo anche ricordarvi che Death Stranding per PC è stato rinviato: bisognerà attendere ancora un po' prima di poterselo godere anche lì.