Death Stranding rinviato su PC, ecco la nuova data di uscita del gioco

Death Stranding è stato rinviato su PC: il gioco di Kojima Productions sarebbe dovuto arrivare il 2 giugno, ma il team ha comunicato che la data di uscita è stata spostata al 14 luglio.

"In seguito alla temporanea chiusura degli uffici di Kojima Productions, abbiamo dovuto rinviare il lancio della versione PC di Death Stranding al 14 luglio 2020", recita l'annuncio dello studio fondato da Hideo Kojima.

Il ritardo è dovuto all'emergenza sanitaria, si legge poi: "Ciò ci consentirà di avere più tempo per lo sviluppo del gioco nell'ottica dell'attuale situazione di lavoro da casa. Grazie a tutti per la pazienza e il continuo supporto!"

Parliamo di un rinvio abbastanza pesante, di oltre un mese, per uno dei titoli senz'altro più attesi di questo periodo dagli utenti PC. Tuttavia, considerate le motivazioni addotte, c'è poco di cui discutere.

L'incidenza dell'attuale situazione internazionale su svariati progetti, legati a ogni ambito produttivo, è innegabile. Resta da capire se davvero il lancio delle nuove console avverrà senza problemi, come previsto, o quantomeno le line-up di lancio verranno influenzate.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj