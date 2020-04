PS4: Sony non sarà presente al Brazil Game Show 2020

PS4 e Sony in generale non saranno presenti all'interno del Brazil Game Show 2020, previsto a ottobre di quest'anno, come comunicato dalla stessa compagnia con un messaggio attraverso i propri canali social.

Sebbene non si tratti di un evento noto come E3 o Gamescom, si tratta comunque di uno degli eventi maggiori del Sud America, un'area geografica di grande importanza strategica per il mercato videoludico e dunque l'assenza di Sony ha un certo peso nell'economia generale dello show.

D'altra parte, la decisione non giunge proprio come una sorpresa, considerando lo stato attuale delle cose con la pandemia di coronavirus ancora in corso e la cancellazione di eventi come E3 2020 e Gamescom 2020. Risulta ancora dubbio peraltro che si tenga completamente il Brazil Game Show 2020, anche se per il periodo previsto, ovvero ottobre, e considerando le misure più blande prese nella zona è probabile che non vi sia motivo di dubitare dello svolgimento regolare dello show.

In ogni caso, Sony non sarà presente in forma ufficiale: "Dopo una lunga valutazione, Sony Interactive Entertainment ha deciso di non partecipare al Brazil Game Show 2020", si legge nel tweet ufficiale riportato qui sotto. "Non vediamo l'ora di interagire con i nostri fan in Brasile e annunciare le attività emozionanti verso la fine dell'anno". Quali siano queste attività emozionanti e le occasioni per interagire non è dato saperlo, visto che Sony sta di fatto cancellando tutti gli impegni in presenza da parecchi mesi a questa parte e nel prossimo futuro, ma tant'è.

Nel frattempo, si rafforza l'idea che la presentazione ufficiale di PS5 possa svolgersi a maggio 2020, con alcune voci di corridoio che parlano di un meeting fissato per il 19 maggio 2020.