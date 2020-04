PS5, presentazione ufficiale in arrivo? Sony terrà un meeting il 19 maggio 2020

PS5 potrebbe vedere l'arrivo di importanti novità nel corso del prossimo mese, magari la tanto attesa presentazione ufficiale: il 19 maggio si terrà un meeting strategico di Sony ed è probabile che in tale occasione vengano illustrati ulteriori dettagli riguardanti la nuova console.

Lo scorso anno dagli stessi eventi sono emerse alcune interessanti informazioni su PlayStation 5, riguardanti in particolare processore e GPU, SSD, retrocompatibilità, supporto per ray tracing e risoluzione 8K, lettore disco e audio tridimensionale.

Considerando il carattere strategico dell'incontro e il fatto che mancano ormai solo pochi mesi al lancio della piattaforma, che arriverà nei negozi in autunno, è tuttavia lecito pensare addirittura a qualcosa di più appetitoso.

Cosa, esattamente? Be', discutere pubblicamente di strategie finanziarie senza che PS5 abbia ancora un prezzo e una data di uscita ufficiali potrebbe non avere molto senso, il che significa che in prossimità del meeting potremmo finalmente assistere al reveal della console.

Guardando infatti allo schema che Sony ha mostrato lo scorso anno, e che trovate qui in calce, le informazioni che mancano all'appello sono appunto data di lancio, prezzo, giochi, esperienza utente e distribuzione internazionale.

Dubitiamo che la casa giapponese possa presentarsi all'evento del 19 maggio senza discutere di questi nuovi aspetti. Voi che ne pensate?