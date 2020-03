PS5: le specifiche tecniche analizzate punto per punto

PS5 ha finalmente delle specifiche hardware ufficiali, illustrate durante la conferenza di ieri da Mark Cerny . Un intervento, quello del lead system architect della console Sony, pensato in origine per la GDC 2020, che però come sappiamo è stata cancellata. Si è dunque trattato di un evento destinato agli sviluppatori e non agli utenti finali: una differenza che la casa giapponese non ha forse sottolineato abbastanza, generando aspettative che sono state immancabilmente deluse. Durante il suo intervento, Cerny ha snocciolato le caratteristiche hardware di PlayStation 5, sottolineandone gli indubbi punti di forza e le soluzioni innovative, mettendo sempre in primo piano il modo in cui i creatori di giochi potranno sfruttare queste feature nel concreto. Riportiamo le caratteristiche e specifiche di PS5 prima di approfondirle e analizzarle:

L'SSD delle meraviglie

Come già accennato lo scorso anno, il velocissimo SSD di PS5 rappresenta il componente più importante e sofisticato della nuova console, che impiegherà appena un quarto di secondo per caricare 2 GB di dati. Queste incredibili performance consentiranno agli sviluppatori di dare sfogo alla propria creatività senza porsi limiti, in particolare nell'ambito delle produzioni open world: un disco più veloce significa caricamenti istantanei dei tanti temuti viaggi rapidi ed eliminazione dell'effetto pop-up sugli asset.



Parliamo di una rapidità cento volte superiore a quella di PS4, tale da rendere le caratteristiche dello storage sorprendentemente simili a quelle della memoria RAM, liberando quest'ultima da incombenze inutili.

Quanto è davvero veloce il disco a stato solido di PlayStation 5? La banda passante è pari a ben 5,5 GB al secondo, che però grazie all'uso di sofisticati standard di decompressione e di alcuni controller dedicati viene ulteriormente moltiplicata. Come riportato ieri, infatti, il controller dell'SSD è un'interfaccia PCI Express 4.0 a quattro canali, dotata di una serie di blocchi hardware pensati per eliminare qualsiasi collo di bottiglia. Ci sono inoltre sei livelli di priorità, il che significa che gli sviluppatori potranno decidere cosa caricare e quando a seconda delle proprie esigenze.



Il controller in questione supporta decompressione hardware secondo lo standard ZLIB, ma anche il nuovo formato Kraken di RAD Game Tools, che offre un 10% extra di efficienza. In questo modo la banda passante di 5,5 GB/s si trasforma in qualcosa come 8 o 9 GB al secondo effettivi dati in pasto al sistema.

"In termini di performance, il decompressore custom equivale a nove dei nostri core Zen 2: è questa la potenza necessaria a decomprimere uno stream Kraken con delle CPU convenzionali."



Un controller DMA dedicato, equivalente in questo caso a uno o due core Zen 2 in termini di performance) gestisce poi il flusso dei dati, assecondato da due processori custom dedicati per il controllo dell'I/O e del memory mapping. Il tutto viene supervisionato da ulteriori chip dedicati al controllo di coerenza.



Lo storage di 825 GB sarà espandibile? Sì, ma a patto di utilizzare memorie M.2 con interfaccia PCI Express 4.0 certificate: una soluzione che al momento appare piuttosto costosa.