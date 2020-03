PS5, retrocompatibilità con i migliori 100 giochi PS4, mistero sul resto

PS5 ha svelato anche qualcosa sulla sua retrocompatibilità, che a quanto pare sembra limitata, al momento, ai giochi PS4 e più specificamente ai "migliori 100 giochi PS4", almeno al lancio della nuova console Sony.



L'argomento è stato toccato brevemente da Mark Cerny nel corso della sua presentazione di PS5, ma l'unica console menzionata all'interno del discorso sulla retrocompatibilità è PS4, cosa che sembra escludere la possibilità che PS5 possa far funzionare automaticamente tutti i giochi delle PlayStation precedenti.



D'altra parte, la retrocompatibilità dei titoli da PS1 a PS3 è rimasta sempre al livello di voci di corridoio, mantre nulla al riguardo trapelava da Sony o da addetti ai lavori, cosa peraltro che è stata ribadita anche da Jason Schreier fino alle ore prima della presentazione di oggi.



A dire il vero, la questione sembra ancora più limitata, perché in base a quanto riferito pare che PS5 supporti "i migliori 100 giochi PS4" al lancio, lasciando intendere che la situazione è ancora in divenire e forse Sony sta ancora elaborando un sistema che garantisca la compatibilità totale almeno con tutti i giochi PS4.



Questa dovrebbe peraltro sfruttare diverse modalità in termini di performance, utilizzando la "Pro Legacy Mode" per quanto riguarda i giochi ottimizzati per PS4 Pro e la "Legacy Mode" per quelli non ottimizzati su Pro e classici per PS4.



A questo proposito, è da ricordare che Xbox Series X è invece compatibile con tutte le console precedenti di Microsoft, dalla prima Xbox a Xbox One, con quest'ultima che ha una compatibilità totale con la console di nuova generazione anche in termini di periferiche, mentre la compatibilità è ampia e in elaborazione per il catalogo di Xbox 360 e della prima Xbox.





