PS5, brutte notizie sui TeraFLOPS di potenza della GPU, secondo le previsioni di Jason Schreier

PS5 sta finalmente per essere svelata, almeno in qualche modo, con la presentazione fissata per oggi da parte di Mark Cerny che alle ore 17:00 terrà il suo approfondimento tecnico sulla nuova console Sony e Jason Schreier di Kotaku ha lanciato su Twitter le sue previsioni sui contenuti dell'evento, che a quanto pare comprendono anche una delusione per i "guerrieri dei TeraFLOP" per quanto riguarda la GPU . Tuttavia, ci sono anche elementi davvero interessanti nei tre brevi e concisi punti che l'infallibile (di solito) Schreier ha lanciato al pubblico in un breve tweet riportato qui sotto. Vediamo dunque cosa ci dovremmo aspettare secondo l'editor di Kotaku dalla presentazione di PS5 di oggi pomeriggio:

Si tratta solo delle previsioni di Schreier, intendiamoci, e non è chiaro nemmeno se queste derivino da effettivi leak o informazioni affidabili ricevute dal giornalista, dunque vanno prese come delle semplici provocazioni o indicazioni su quello che potrebbe emergere.



C'è da dire che il personaggio in questione è solitamente molto affidabile ed è difficile che si lanci in affermazioni totalmente campate in aria, dunque il messaggio risulta particolarmente interessante. Viene dunque confermata l'essenza tecnica della presentazione di oggi, essendo originariamente un evento dedicato agli sviluppatori, c'è la possibilità che vengano mostrate delle particolarità specifiche di PS5, in linea con quelle famose caratteristiche uniche che non erano state ancora annunciate.



Ovviamente il punto che fa più discutere è l'ultimo, dove dice che il numero finale dei TeraFlops della GPU renderà "tristi" i "Console warrior di PlayStation". La questione sembra fare riferimento al fatto che la potenza della scheda grafica di PS5 possa essere inferiore o comunque non superiore a quella di Xbox Series X.



Tuttavia, potrebbe anche voler dire che Cerny non ha intenzione di trattare più di tanto l'argomento e il modo in cui Schreier ha trattato in precedenza la questione dei TeraFlops sembra far trasparire una certa ironia su questo argomento da parte del giornalista, in ogni caso il messaggio è abbastanza esplicito.



Tra gli altri messaggi, Schreier sostiene anche che, in base alle sue fonti, è molto improbabile che PS5 possa essere completamente retrocompatibile con tutte le PlayStation precedenti, mentre potrebbe concentrarsi solo su PS4.