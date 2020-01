PS5 avrà caratteristiche uniche: quali saranno e a cosa serviranno?

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, sembra voler puntare molto su delle misteriose caratteristiche uniche per PS5, che a quanto pare non sarebbero state ancora annunciate, come riferito dallo stesso executive come a voler calmare la piazza e rassicurarla sul fatto che la nuova console si distinguerà da tutte le altre. La cosa ovviamente stimola la fantasia facendo pensare a quali fantomatiche caratteristiche inedite possa avere PS5, ma fa anche riflettere sull'effettiva importanza di questi elementi, per una console come questa. L'utenza PlayStation tende ad essere tradizionalista e la forza del brand deriva proprio dalla sua storia ormai consolidata in 25 anni di presenza sul mercato. Paradossalmente, lo stesso famoso logo di PS5 che è stato presentato ed ha già portato il mondo a parlare della nuova console Sony si fonda proprio sul concetto di continuità con il passato e legame con la tradizione.



Alla luce di questo, non si capisce precisamente cosa intenda Ryan o perché voglia insistere sulle caratteristiche "uniche" di PS5. Potrebbe essere semplicemente una risposta alle reazioni un po' deluse di coloro che avrebbero voluto sapere qualcosa di più concreto sulla nuova console, visto che le feature hardware elencate in occasione del CES 2020 non hanno praticamente detto nulla di più di quanto si sapeva già da diversi mesi, confermando peraltro caratteristiche - come l'SSD e il ray tracing - che proprio uniche non sono, visto che sembrano elementi precisamente in linea con la concorrenza. Tuttavia, il punto è che l'eventuale presenza di elementi unici sembra anche ininfluente: Sony ha trovato storicamente la propria forza nella produzione di giochi per le proprie console, emersi da hardware e modi di fruire il videogioco che hanno ben poco di innovativo (emblematico di questo il fatto che il controller è rimasto lo stesso per vent'anni), magari assorbendo nuove tendenze e perfezionandole a suo modo, come fatto con i servizi online o recentemente con la realtà virtuale, ambito nel quale ha ottenuto ottimi risultati dopo una lodevole insistenza sulla nuova tecnologia.





La produzione interna è ampia e variegata, ma a ben vedere anche i giochi di maggiore successo, diventati il simbolo di PlayStation, rispettano una tradizione stilistica interna ormai consolidata, affidandosi all'istituzionale action adventure in terza persona con base narrativa e applicando a questo schema eventuali variazioni. I risultati migliori per Sony derivano insomma dall'adesione a una visione ben consolidata del videogioco, che è anche il punto di forza maggiore su cui può basarsi fin da ora PS5. Le innovazioni sono elementi rischiosi, che possono fare molto bene come dimostrato da Nintendo prima con Wii e poi con Nintendo Switch, oppure decisamente male (per quanto riguarda i risultati sul mercato, s'intende) come invece è emerso da Wii U o anche dalle varie caratteristiche da "hub multimediale" su cui era stata costruita Xbox One, che hanno rappresentato peraltro proprio la sua dannazione sul mercato videoludico.



Partendo da un'impressionante base di 106 milioni di PS4, insomma, quello che il pubblico probabilmente chiede a PS5 è soprattutto una continuazione dell'esperienza della console precedente, ovviamente con avanzamenti tecnologici che a questo punto dovrebbero essere molto consistenti e sono questi che soprattutto interessano gli utenti. A dire il vero, è anche curioso notare come una delle nuove caratteristiche richieste a gran voce tende ad essere proprio la retro-compatibilità, cosa che risulta anche piuttosto paradossale essendo una tecnologia di per sé né unica né proiettata verso il futuro. Detto questo, ci sono comunque prospettive molto interessanti per quanto riguarda le grandi novità di PS5, prima di tutto pensando a possibili soluzioni innovative sul fronte dello sviluppo e della fruizione, fino ad arrivare ai sogni più selvaggi ed estremi come la possibilità di una soluzione ibrida portatile (tipo Nintendo Switch) o modulare, con la possibilità di effettuare upgrade ai singoli elementi dell'hardware. Il sospetto è che la semplice integrazione di funzioni in ambito social o streaming siano più probabili, così come alcune novità marginali sul fronte del sistema di controllo, ma intanto l'obiettivo di Ryan e Sony è stato centrato: alzare il livello dell'hype a livelli folli.