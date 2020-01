PS5, data d'uscita unica per tutto il mondo?

Jim Ryan non ha voluto dare informazioni sulla data di uscita di PS5 in un'intervista rilasciata a Business Insider Japan, ma ha fatto capire che la console potrebbe essere lanciata in contemporanea in tutto il mondo. Rispondendo a una domanda in merito alla data di lancio giapponese, il presidente, nonché CEO, di Sony Entertainment, ha tirato in ballo il caso PS4, che in Giappone uscì tre mesi dopo il lancio occidentale, affermando che questa volta andrà diversamente.



Ryan: "Non ho niente da dire sul periodo o sui mercati di lancio. Comunque, il ritardo di tre mesi del lancio di PlayStation 4 in Giappone fu una decisione che mi coinvolse profondamente. Furono molte le ragioni di quella scelta, ma replicarla oggi non credo che sarebbe una buona idea. Prendemmo quella decisione dopo averne discusso a lungo, ma c'erano altre possibilità."



Sul periodo di uscita rimane quindi valida l'informazione che vedremo PS5 alla fine del 2020, durante il periodo natalizio. Per altri dettagli non resta che attendere la presentazione ufficiale, che si spera avvenga presto, in cui saranno presentate anche le caratteristiche ancora non svelate della console.