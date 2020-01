Fortnite: Il Bus Battaglia porta via i giocatori dalla mappa, ma è uno strano bug

Pare che di recente bug e glitch abbondino (purtroppo) in Fortnite Capitolo 2, complici anche le vacanze da parte degli sviluppatori che hanno ritardato l'arrivo di nuovi aggiornamenti e di patch correttive. Ad ogni modo, uno degli ultimi problemi porta i giocatori lontano dalla mappa di gioco. Molto lontano.

A causa di questo strano bug di Fortnite Capitolo 2, a voler essere precisi, è il Bus Battaglia a portare via i giocatori dalla mappa di Epic Games. Normalmente i partecipanti al match attendono il passaggio del Battle Bus e poi planano sulla mappa; ma pare che alcuni stiano riscontrando un problema curioso: il mezzo di trasporto volante li sequestra e li porta via, prendendo una direzione opposta rispetto a quella prevista. Il risultato è tanto esilarante (per gli spettatori) quanto frustrante (per i giocatori).

Qui di seguito vi riportiamo un'immagine che illustra il problema in questione, con il Bus Battaglia che serenamente si allontana dal suo normale obiettivo: la mappa di gioco. Chiaramente non è un problema che capita a tutti, ed Epic Games lo correggerà presumibilmente molto presto, con l'Aggiornamento 11.40 in arrivo questa settimana.