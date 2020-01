Fortnite: Aggiornamento 11.40, ecco quando Epic Games potrebbe rilasciarlo

Da un bel po' di tempo i giocatori di Fortnite Capitolo 2 attendono un nuovo aggiornamento per il proprio Battle Royale preferito: l'ultimo, difatti, arrivò la prima settimana di dicembre 2019, e i suoi contenuti continuano a durare. Ma quando arriverà il nuovo aggiornamento?

Anche gli sviluppatori di Epic Games hanno diritto ad un periodo di vacanza in occasione del Natale e dell'anno nuovo: per questo motivo l'Aggiornamento 11.30 di Fortnite è stato particolarmente corposo, poiché conteneva tutto il materiale per arrivare al 7 gennaio 2020. L'Aggiornamento 11.40, salvo imprevisti, arriverà invece nel corso della prossima settimana di gennaio 2020: è altamente probabile che la nuova manutenzione programmata sia fissata o direttamente per il 7 gennaio 2020 o per il 9 gennaio 2020 successivo, un giovedì.

Dal punto di vista dei contenuti, è altrettanto probabile che venga eliminata tutta la neve "extra" dalla mappa di gioco, nonché le spade laser e gli oggetti cosmetici a tema Fortnite x Star Wars. Non è da escludere che possa arrivare anche una nuova collaborazione, ma vi terremo aggiornati.