Fortnite x Star Wars: ultimi giorni per completare le sfide di Epic Games

Attualmente è in corso su Fortnite Capitolo 2 un evento dedicato al franchise di Star Wars, con sfide esclusive e ricompense cosmetiche altrettanto esclusive, che probabilmente non torneranno mai più all'interno del titolo di Epic Games. Questa era la buona notizia; la cattiva è che presto le sfide spariranno.

Le sfide di Star Wars resteranno su Fortnite Battaglia Reale, disponibili gratuitamente per i giocatori, ancora nella giornata di oggi 21 dicembre 2019 e di domani 22 dicembre 2019. Questi del fine settimana sono dunque gli ultimi giorni per completare le sfide di Epic Games; considerate inoltre che sono anche abbastanza seccanti da portare a termine, e che non vi basteranno appena cinque minuti ciascuna come quelle settimanali.

Le missioni di Star Wars in questione richiedono al giocatore di trovare sulla mappa di gioco di Fortnite i punti di schianto dei caccia TIE, per poi eliminare in vari modi i Trooper ed innalzare il proprio stendardo.