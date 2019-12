Half-Life: Alyx, undici minuti di gameplay

Vediamo questo filmato che contiene complessivamente circa 11 minuti di gameplay di Half-Life: Alyx, che vi ricordiamo essere un titolo esclusivo per visori VR prodotto e sviluppato da Valve. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube Adam Savage's Tested e vede gli sviluppatori di Valve mostrare una demo del gioco usando visori quali Oculus Quest, HTC Vive e Valve Index.



Half-Life: Alyx è il primo titolo della serie Half-Life in dodici anni e racconta una storia posizionata tra il primo e il secondo capitolo, con protagonista Alyx Vance, uno dei personaggi principali del secondo episodio. Il gioco è stato annunciato a sorpresa a novembre, spiazzando molti fan della serie che speravano in un più canonico Half-Life 3.



Nel filmato possiamo vedere Alyx viaggiare per City 17 e affrontare alcuni degli iconici nemici della serie. Il gioco consentirà di sfruttare il tracciamento delle dita di Valve Index per manipolare gli oggetti dello scenario.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Half-Life: Alyx è stato annunciato solo per PC e uscirà a marzo 2020, ovviamente su Steam.