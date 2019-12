Twitch, Elleybooo si dimentica di spegnere la trasmissione e confessa di voler solo mungere i suoi spettatori

Brutto incidente per la streamer Twitch Elleybooo, che ha costretto i suoi seguaci ad ascoltare la verità dopo aver lasciato inavvertitamente accesa la sua trasmissione in streaming. Sostanzialmente ha fatto capire che il suo scopo è quello di mungere chi la guarda per avere donazioni e che quando ciò non avviene è decisamente contrariata.



Avendo fatto un'intera trasmissione senza ricevere nulla, quando pensava che le telecamere fossero spente, Elleybooo è sbottata: "è stato uno stream maledettamente noioso, ho provato a mungerli perché volevo una donazione, ma niente." La poveretta ha ripetuto una seconda volta che è stata una trasmissione noiosa e poi non si è sentito più niente.



Difficilmente i creatori di contenuti parlano delle donazioni durante gli stream, ma evidentemente sono una delle molle principali che li spinge a farli. Del resto per molti è un lavoro, non un piacere. Insomma, Elleybooo ha solo fatto capire l'ovvio. Che poi c'è anche chi si è mangiato una scatoletta di cibo per gatti in diretta per ricevere soldi.



Comunque sia Elleybooo non ha ancora commentato l'accaduto con i suoi fan. Chissà se lo farà o se conterà sulla loro scarsa memoria facendo finta di niente.