Mercato digitale, a novembre spesi 9,5 miliardi di dollari tra tutti i settori videoludici

Stando alla compagnia di analisi SuperData, a novembre 2019 i consumatori hanno speso la bellezza di 9,5 miliardi di dollari in acquisti digitali tra tutti i settori videoludici. Si parla quindi di acquisto di giochi, ma anche di abbonamenti e microtransazioni.



Sommando console, PC e mobile, la crescita del settore digitale è stata del 7% rispetto allo stesso mese del 2018, con il mercato mobile che ha guidato la tendenza facendo registrare un +20%.



Star Wars Jedi: Fallen Order è stato il gioco del franchise che ha fatto registrare il miglior lancio in digitale di sempre, con 2,14 milioni di copie vendute, che ammontano a più del doppio di quelle di Star Wars Battlefront II, uscito nel 2017.



Solo il settore free-to-play su console va in controtendenza rispetto agli altri e continua la sua parabola discendente, facendo segnare un -41% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, con soltanto 84,7 milioni di dollari di ricavi, fatti in larga parte (51%) da Fortnite, comunque in forte calo anch'esso.