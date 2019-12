Vota i migliori giochi del 2019

Anche quest'anno sta per concludersi ed è ovviamente, come da tradizione, il momento giusto per tirare le somme e stabilire quali sono stati i giochi migliori che ci hanno accompagnato da gennaio a dicembre

Ci sono poche certezze nella vita, ma tra queste figura senza ombra di dubbio l'elezione dei gioco dell'anno e di tutti i vari premi di categoria. Un appuntamento che la redazione di Multiplayer.it intende condividere con voi, che attraverso i sondaggi raccolti in questa pagina potrete dire la vostra e stabilire quali titoli si sono saputi distinguere lasciando un segno più profondo.

gioco dell'anno del 2019 Il sondaggio più importante è naturalmente quello per eleggere il gioco dell'anno, premio ambito che quest'anno sembra essere non troppo scontato. Sono infatti una manciata i titoli che hanno lasciato un ricordo speciale e che possono puntare al gradino più alto del podio.





PS4 È stata una buona annata per la console Sony, con la solita dose di esclusive di qualità accompagnate ad ottimi multipiattaforma.





Xbox One Microsoft sta puntando dritto verso la prossima generazione, motivo per cui non sono state molte le esclusive per Xbox One. La qualità dei servizi però, a partire da Game Pass, hanno dato una spinta decisiva al valore dell'ecosistema.





Nintendo Switch Come da tradizione per le console Nintendo, anche Switch continua a trovare la sua maggiore forza nelle esclusive, che contribuiscono a definire un'esperienza unica e diversa dalle altre. Anche quest'anno è andata così, per la gioia dei tantissimi possessori dell'ibrido della casa di Kyoto.





PC Il PC anche nel 2019 è rimasta la piattaforma di riferimento per quanto riguarda l'elemento tecnico, ma oltre ad avere spesso le versioni migliori dei giochi multipiattaforma può contare anche su esclusive di grande livello.





Mobile Il mercato mobile, seppur snobbato da buona parte dei videgiocatori "hardcore", continua a crescere e macinare numeri enormi. Nel 2019 l'ingresso di Apple Arcade ha ulteriormente alzato il livello, grazie a una piattaforma ricca di titoli di ottimo livello e privi di qualsiasi microtransazione o meccanismo freemium.





il miglior gioco sportivo Il genere degli sportivi è tra i più amati in Italia, e anche quest'anno i calcistici di Konami e Electronic Arts hanno dominato le classifiche di vendita. Ma non sono stati certamente gli unici titoli degni di nota di questo filone...





il miglior GDR I GDR del 2019, sia di stampo orientale che occidentale, hanno dato grandi soddisfazioni ai fan di un genere che, pur lontano dai grandi fasti del passato, rimane solidamente tra i punti fermi dell'intera industria del videogioco.





il miglior sparatutto Gli sparatutto sono senza ombra di dubbio tra le tipologie di giochi più in voga negli ultimi anni, soprattutto sul versante multiplayer. Nel 2019 la concorrenza non è certo mancata, con diversi prodotti molto validi.





il miglior picchiaduro Senza dubbio i tempi d'oro dei coin-op sono alle spalle, ma i picchiaduro possono comunque contare su uno zoccolo duro di appassionati, che quest'anno hanno potuto apprezzare una buona manciata di titoli.





il miglior action adventure Quello degli action adventure resta uno dei generi più amati in assoluto, anche per il fatto che resta uno degli ultimi baluardi per proporre esperienze single player. Il 2019 è stato veramente ricco di giochi di questo tipo, per cui c'è veramente l'imbarazzo della scelta.





il miglior racing game Inutile negarlo, il 2019 è stato un anno deboluccio per i racing game: in attesa di tempi migliori, c'è comunque modo di trovare qualcosa di buono anche nei pochi titoli usciti sul mercato.





il miglior gioco e-sport Ormai da anni si parla di e-sport, e ogni anno il fenomeno cresce coinvolgendo sempre più spettatori. Ecco perché anche nel 2019 sono usciti titoli che hanno saputo trovare la loro chiave di lettura migliore proprio in questo ambito.





il miglior gioco "ongoing" Lanciare un gioco sul mercato è solo l'inizio: al giorno d'oggi è fondamentale il supporto sul lungo periodo, soprattutto per le esperienze multiplayer. Ecco perché è interessante valutare quali titoli, usciti prima del 2019, siano stati poi sostenuti nella maniera più convincente.