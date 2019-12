Xbox Series X sarà silenziosa come Xbox One X, dice Phil Spencer

Considerando la potenza che dovrebbe possedere, c'è probabilmente da preoccuparsi su quanto Xbox Series X è destinata a scaldarsi, dunque che tipo di raffreddamento conterrà e quanto riuscirà ad essere silenziosa, ma Phil Spencer sembra piuttosto convinto delle capacità della console su questo fronte.



Come intuibile guardando la forma di Xbox Series X, il sistema di raffreddamento si basa su una ventola centrale, ma il tutto secondo Spencer è silenzioso come Xbox One X. "Quello che ha fatto il team, come potete vedere attraverso la grata superiore, è utilizzare il design a ventola centrale", ha spiegato Phil Spencer in un'intervista a Gamespot.



"C'è sempre una certa tensione tra design, acustica, raffreddamento e le funzioni di una console e noi non avevamo intenzione di scendere a compromessi per quanto riguarda le capacità della macchina. Sono molto impressionato del design che sono riusciti a costruire".



Secondo quanto riferito da Phil Spencer, dal punto di vista della silenziosità Xbox Series X è pari a Xbox One X, praticamente impercettibile.