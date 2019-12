AMD Ryzen 7 4700U Renoir, la nuova APU a 8 core potrebbe essere presentata al CES 2020

In attesa di informazioni ufficiali, trapelano da internet alcune informazioni che sembrano relative alle nuove APU AMD di nuova generazione, basate su architettura Zen 2 e processo produttivo a 7nm, ovvero la serie 4000U, che dovrebbe essere presentata al CES 2020.



Uno dei modelli più attesi di questa nuova mandata è Ryzen 7 4700U, di cui alcuni dati sono stati diffusi da un utente su Reddit, dopo aver rilevato la presenza del chip su PCMark 10, a quanto pare. Il software non è stato in grado di riconoscere pienamente il chip, probabilmente a causa della sua novità, dunque non c'è sicurezza che si tratti proprio di quello.



In base a quanto emerso, Ryzen 7 4700U dovrebbe essere una nuova APU a 8 core, dotata di scheda grafica integrata Radeon Vega e in grado di raggiungere una frequenza Boost di 4,2 GHz. Sebbene non sia trapelato alcun dettaglio riguardo al TDP, si suppone che questo modello sia impostato a 15W, così come il suo predecessore AMD Ryzen 3700U.



Resta da capire quale sia la frequenza effettiva di base del processore e l'eventuale supporto per l'SMT che porterebbe a 16 thread logici la capacità dell'APU.