MediEvil remake, la demo è tornata disponibile su PS Store

Sony ha pubblicato nuovamente la demo "Vita Breve" di MediEvil per PS4 su PS Store, dopo che questa era stata rimossa in seguito al primo periodo di disponibilità precedente al lancio del gioco.



La demo "Vita Breve" è dunque tornata disponibile al download su PS4 attraverso PS Store, raggiungibile a questo link. Si tratta di una prova del gioco che consente di provare i livelli Graveyard e Hilltop Mausoleum, ovvero la parte iniziale del gioco all'interno del cimitero, che si conclude con il combattimento contro il boss Stained Glass Demon.



Completata la demo, si ottiene l'oggetto speciale Sir Dan's Helmet, ovvero un elmetto per il protagonista Sir Daniel Fortesque che può essere utilizzato all'interno della versione completa di MediEvil.



Sviluppato da Other Ocean, MediEvil per PS4 è il remake completo del primo MediEvil uscito originariamente nel 1998 sulla prima PlayStation. Si tratta di un action game in terza persona che mette in scena le avventure di uno scheletrico cavaliere, con atmosfere a metà tra l'horror e l'umorismo demenziale. È un gioco a cui gli utenti PlayStation sono particolarmente affezionati e di cui hanno chiesto a lungo un remake, infine giunto e accolto senza però grandi clamori da parte di critica e pubblico.