The Witcher 4? Intanto c'è un nuovo accordo tra CD Projekt RED e l'autore Andrzej Sapkowski

La questione non ha proprio in effetti a che fare con The Witcher 4, ma intanto CD Projekt RED ha raggiunto un nuovo accordo con Andrzej Sapkowski, l'autore di The Witcher, per lo sfruttamento dei diritti sul personaggio e i libri.



Com'è noto, non correva proprio buon sangue tra l'autore originale di The Witcher, Andrzej Sapkowski, e CD Projekt RED o i videogiochi in generale della serie, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento dell'autore dei libri nei confronti dei prodotti videoludici.



La questione risale probabilmente agli accordi economici che sono stati presi inizialmente per l'utilizzo del personaggio nei videogiochi: invece di richiedere delle royalties e dunque dei guadagni in base alle copie vendute, Sapkowski aveva inizialmente così poca fiducia nelle possibilità del videogioco The Witcher da scegliere di sistemare la cosa solo con il pagamento di una somma iniziale piuttosto modesta.



La storia ha poi dimostrato quanto Sapkowski si sbagliasse sulla questione: The Witcher, in particolare con The Witcher 3, è diventato un vero e proprio fenomeno di massa, in grado di vendere milioni di copie in tutto il mondo e far conoscere il personaggio a un pubblico estremamente vasto, ma l'autore non ha praticamente guadagnato nulla da tutto questo.



Poco più di un anno fa, lo scrittore ha richiesto ufficialmente un indennizzo monetario per lo sfruttamento di The Witcher, chiedendo ben 16 milioni di dollari per non procedere a un'azione legale. In questi giorni, le parti si sono accordate attraverso un nuovo rapporto: non ci sono dati precisi sui nuovi accordi, ma in base a quanto riferito CD Projekt RED e Sapkowski sono "entrati in un nuovo accordo che rafforza la relazione del team con l'autore".



A quanto pare, il nuovo accordo soddisfa le richieste e le aspettative di entrambe le parti, in base a quanto riferito dal team, e "stabilisce una cornice per future cooperazioni tra le parti". Quest'ultima parte risulta particolarmente interessante, perché sembra fare riferimento al futuro della serie, con un possibile The Witcher 4 all'orizzonte. Questo però al momento è solo una speranza.