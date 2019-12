Halo: The Master Chief Collection su PC, prime immagini di Halo 1 e 2 con beta in arrivo

Con il lancio di Halo: Reach avvenuto, continuano i lavori per portare gli altri capitoli di Halo: The Master Chief Collection su PC, a partire da Halo 1 e Halo 2 e relativa beta in arrivo, con i capitoli che si sono mostrati nelle prime immagini all'interno dell'aggiornamento sul blog ufficiale di 343 Industries.



Come riportato da 343 Industries, Halo 1 e 2 per la Halo: The Master Chief Collection su PC sono già da tempo in fase pre-alpha e stanno progredendo bene, con i primi "flight", ovvero le prove in versione beta distribuite a un numero limitato di utenti, che sono previste a gennaio 2020, ancora senza una data di lancio precisa.



A quanto pare, i lavori su Halo 2 proseguono a ruota subito dopo quelli su Halo 1 ma entrambi i progetti avanzano contemporaneamente, solo che il primo ad arrivare in forma completa sarà ovviamente il primo capitolo, seguito da Halo 2: Anniversary Edition.



Entrambi i capitoli della Halo: The Master Chief Collection su PC supportano già mouse e tastiera, oltre ad aggiustamenti per quanto riguarda il campo visivo e supporto ulteriore sul ratio dell'immagine e altro. L'aggiornamento sul blog di 343 Industries termina peraltro con una prima immagine teaser riguardante Halo 3, ma per quest'ultimo in versione PC non ci sono ancora tempistiche precise.