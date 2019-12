The Witcher serie Netflix, accoglienza tiepida dai critici stando a Rotten Tomatoes

Stando a Rotten Tomatoes, che si occupa in modo ragionato di aggregare i giudizi espressi dai critici cinematografici su film e serie tv, la serie Netflix di The Witcher è stata accolto con una certa freddezza, fermandosi al 61%. Molto migliore il giudizio del pubblico, che ha raggiunto l'89%. Si tratta di uno scenario tipico, visto che normalmente il pubblico è molto più prono a giudicare sfogando le emozioni suscitate da un prodotto lungamente atteso in giudizi estremamente polarizzati.



Comunque sia, secondo alcuni critici la nuova serie di Netflix è un'opportunità sprecata, altri la considerano ridondante, altri ancora mal recitata. Dall'altro lato c'è chi ha apprezzato la messa in scena e la ricca caratterizzazione dei personaggi, affermando che piacerà sicuramente ai fan dei libri, dei videogiochi e del fantasy in generale. In molti hanno comunque fatto notare che si tratta sostanzialmente di una serie introduttiva, nel senso che per il racconto di eventi più importanti si dovranno aspettare le successive.



Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di The Witcher.