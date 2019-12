Apple starebbe progettando un modo per usare i satelliti per spedire i dati direttamente sugli iPhone

Secondo Bloomberg, Apple starebbe studiando un modo per spedire i dati direttamente negli iPhone, negli iPad e nei suoi altri apparecchi usando i satelliti. La compagnia starebbe assumendo esperti di software, hardware e ingegneri aerospaziali per trovare nuovi metodi per trasferire i dati. L'obiettivo sarebbe quello di avere dei risultati entro cinque anni.



Nel 2017 Bloomberg riportò che Apple era interessata ai satelliti e aveva iniziato a studiare il settore insieme a Boeing, sperimentando su dei sistemi per portare internet nei paesi meno sviluppati. Ora pare che sia passata alla fase successiva e avrebbe formato un team interno per occuparsi a tempo piano del settore.



Stando a quanto riportato da Bloomberg, per adesso Apple non saprebbe ancora con precisione come sviluppare questa tecnologia e, nonostante alcuni progetti promettenti, c'è ancora la possibilità che il tutto venga cancellato se non porterà da nessuna parte. Nonostante ciò, per Tim Cook, il CEO di Apple, i satelliti sembra siano una priorità perché, nel caso Apple riescam potrebbe avere meno bisogno dei gestori di terze parti e risparmiare molti miliardi.