Elden Ring, periodo di uscita rivelato da From Software?

Elden Ring potrebbe avere un periodo di uscita, rivelato da From Software nell'ambito di una campagna per la distribuzione di cartoline elettroniche.



Andando sul sito ufficiale del team di sviluppo giapponese, infatti, si legge che gli utenti registrati avranno diritto a ricevere tre card relative a Sekiro: Shadows Die Twice e Metal Wolf Chaos XD, usciti nel 2019, ed Elden Ring, in arrivo a giugno 2020.



È quindi questo il periodo di lancio del nuovo, atteso titolo realizzato da From Software in collaborazione con George R.R. Martin? Tutto è possibile, ma può anche darsi che ci sia stato un semplice errore nel testo.