Resident Evil 3 Remake sul Microsoft Store, ecco le dimensioni occupate su hard disk

Resident Evil 3 Remake è già tra i titoli più attesi, dunque può essere interessante conoscere le sue dimensioni, lo spazio occupato su hard disk dal nuovo gioco Capcom e le opzioni di download, dati emersi grazie alla comparsa del gioco sul Microsoft Store.



Annunciato nel corso dello State of Play di dicembre, Resident Evil 3 Remake è il rifacimento, sullo stile dell'ottima operazione effettuata già su Resident Evil 2, del terzo capitolo della celebre serie Capcom. Tra le varie caratteristiche la particolarità principale è la presenza di un intero gioco a parte compreso al suo interno.



Resident Evil 3 Remake comprende infatti Resident Evil: Resistance, ovvero un vero e proprio gioco nel gioco che rappresenta la piattaforma multiplayer del gioco in questione, in grado di mettere in scena per la prima volta un particolare multiplayer asimmetrico ambientato nel mondo di Resident Evil ma slegato dalla storia principale.



La presenza di questo titolo ovviamente incrementa lo spazio richiesto da Resident Evil 3 Remake, che ammonta a 43,01GB almeno per quanto riguarda la versione Xbox One. Tuttavia, i due titoli in questione sono suddivisi in due download differenziati: la Campagna di Resident Evil 3 Remake, ovvero il gioco principale, richiede il download di 21,93GB, mentre Resident Evil: Resistance occupa 20,47GB. Di recente sono emersi anche i requisiti minimi per la versione PC.