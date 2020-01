Pokémon GO: un trucco per ottenere Pokémon Ombra Shiny e Perfetti più facilmente

Prima che gli sviluppatori di Niantic Labs corrano ai ripari e correggano questo utile glitch, vi riportiamo il trucco scoperto dai giocatori di Pokémon GO nelle ultime ore. La segnalazione arriva nientemeno che da The Silph Road, e la procedura di questa guida permette di ottenere Pokémon Ombra Shiny e Perfetti più facilmente.

Tutto il procedimento si basa sulla sconfitta di uno dei Leader del Team GO Rocket di Pokémon GO: scegliete a vostro piacere Arlo, Cliff o Sierra, in base al Pokémon Ombra che desiderate con IV 15/15/15 o cromatico (o con enorme fortuna, entrambe le cose assieme). A questo punto, non dovrete far altro che sconfiggere il Team Leader e ammirare la vostra ricompensa... se non è shiny o non presenta PL tipici di Pokémon perfetti, semplicemente non catturatela e tornate più tardi!

Ed ecco il cuore del glitch di Pokémon GO: ogni 70 minuti la ricompensa dei Team Leader del Team GO Rocket si resetta. Se dunque sconfiggendo Sierra ottenere un Absol Ombra normale, non catturatelo: tornate dopo 70 minuti, e potrebbe essere shiny/cromatico. Anche PL ed IV cambieranno, quindi potreste ottenerne uno perfetto. Ricapitoliamo la procedura al completo:

Sconfiggi Sierra, Cliff o Arlo e guarda il Pokémon Ombra che puoi catturare

Se il Pokémon non è shiny/cromatico, abbandona la cattura e memorizza la posizione del PokéStop

Torna dopo 70 minuti: il Team Leader sarà ancora lì

Il Pokémon verrà resettato: potrebbe essere shiny o perfetto

Ripetere ogni 70 minuti, fino alle 23:59 del giorno corrente