DiRT Rally 2.0 è gratis su Xbox One, giocabile per un periodo limitato di tempo

DiRT Rally 2.0 può essere scaricato e giocato gratis su Xbox One per un periodo limitato di tempo, all'interno dell'ormai nota iniziativa dei Free Play Days che consente, periodicamente, di provare approfonditamente vari giochi in forma gratuita.



DiRT Rally 2.0 è dunque disponibile gratuitamente fino al 5 gennaio 2020, con la possibilità di effettuare il download del gioco completo e provarne tutti i contenuti liberamente fino a tale data. Contemporaneamente, è disponibile all'acquisto anche con un importante sconto del 70%, nel caso decidiate di passare al possesso completo del gioco. In questo caso, tutti i salvataggi, gli obiettivi sbloccati e i progressi passano automaticamente alla versione definitiva.



DiRT Rally 2.0 è considerato un ottimo gioco di rally, fra i migliori nel suo genere grazie anche all'esperienza maturata da Codemasters in quest'ambito. È peraltro disponibile anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, dunque ci sono diverse maniere per potersi mettere alla guida di una delle 50 auto sugli 8 circuiti previsti all'interno del gioco senza dover necessariamente spendere il prezzo intero originale.