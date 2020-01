Splatoon 3 su Nintendo Switch o DLC di Splatoon 2 sembrano emergere da un messaggio di auguri

Potrebbero esserci novità su Splatoon in arrivo nel 2020, che si tratti di nuovi contenuti per Splatoon 2 o addirittura Splatoon 3, in base a quanto sembra emergere da uno strano messaggio di auguri diffuso dall'account ufficiale del gioco su Twitter.



Il messaggio dell'account di Splatoon, in giapponese, augura buon anno 2020 a tutti, ma ci sono alcuni particolari che emergono dall'immagine e potrebbero indicare novità in arrivo, forse nuovi contenuti per Splatoon 2 o addirittura un annuncio su Splatoon 3.



Il riflesso della scritta 2020 nell'acqua mostra infatti le lettere SOS, con "Save Our Salmon" che emerge guardando bene l'acqua. Il riferimento sembra dunque essere alla Salmon Run, la modalità di gioco che ci vede impegnati nella raccolta dei Power Eggs nei confronti dei salmonidi.



Questi ultimi sembrano essere i cattivi, dunque, ma la scritta risulta ambigua. Cosa potrebbe dunque significare? L'idea di novità riguardanti Splatoon si collega peraltro alle voci sul possibile Nintendo Direct in arrivo.