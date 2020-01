Papa Francesco, schiaffo a una fedele, arriva il gioco satirico

Papa Francesco è diventato il protagonista di un videogioco satirico dopo la fatality, pardon, lo schiaffo dato alla fedele in Piazza San Pietro a Roma qualche giorno fa. La donna lo ha strattonato con violenza mentre il papà girava per la piazza salutando i fedeli e da lì è nato il plateale gesto che ha fatto il giro del mondo.



Pubblicato sulla pagina Facebook Amarcord, Fighting Pope, il titolo del gioco satirico di cui sopra, vede Papa Francesco trasformato nel personaggio di un picchiaduro a incontri in cui la sua unica sfidante è la strattonatrice seriale. Riuscirà il nostro eroe vestito di bianco ad avere la meglio sulla fastidiosa donna? Con l'aiuto di Gesù, che lo ricarica di energia, e di alcune super mosse divine, crediamo che possa farcela.



Ovviamente non cercate di scaricare il gioco, perché si tratta soltanto di un filmato, comunque a tema videoludico. Lo trovate in fondo alla notizia.