PS5 e Xbox Series X non danneggeranno le vendite di Nintendo Switch, secondo un analista di NPD

Il lancio di PS5 e Xbox Series X non danneggerà le vendite di Nintendo Switch, in base a quanto riferito da Mat Piscatella, noto analista di NPD Group, in base anche ai risultati di sondaggi e indagini effettuate dalla compagnia.



La convinzione parte dal fatto che Nintendo Switch rappresenta una console complementare rispetto alle altre, cosa provata dal fatto che quasi metà dei suoi utenti possiedano anche una delle altre console. Questo porterebbe a una mancata sovrapposizione di PS5 e Xbox Series X con Nintendo Switch, dunque quest'ultima resterebbe comunque appetibile a prescindere dall'arrivo della next gen.



"Secondo i nostri sondaggi PlayerPulse, oltre il 40% degli utenti Nintendo Switch in USA possiedono anche una PS4 e/o una Xbox One", ha scritto Piscatella su Twitter, "Nintendo Switch non è un sostituto di PlayStation o Xbox, dunque è complementare", ha spiegato.



"Non vedo come il lancio dei nuovi hardware possa avere un impatto significativo sulle vendite di Nintendo Switch nel 2020, né che possa cannibalizzarlo".



Insomma, trattandosi di una piattaforma piuttosto diversa e peculiare, Nintendo Switch non dovrebbe rischiare riflessi negativi nelle vendite con l'uscita di PS5 e Xbox Series X.





