Fotografia virtuale: guida ai paesaggi

Negli ultimi anni, il mondo si sta ibridando sempre più. C'è ibridazione tra Arti, tra media, tra culture. Ne sono un esempio cinema e videogioco, come si può benissimo vedere dal recente Death Stranding , dove l'influenza della cinematografia è palpabile. Ma anche la settima arte ha dimostrato di essere interessata al mondo dei videogiochi e alle sue dinamiche. Lo si può notare in film come Lola corre di Tom Tykwer o il più conosciuto Source Code di Duncan Jones , dove le basi del gameplay videoludico entrano direttamente nella struttura narrativa del film: un tempo limite, un obiettivo da portare a termine, stessi eventi che si ripetono fino a che non si riesce a "completare il livello", curva d'apprendimento che porta a conoscere sempre più la situazione che ci si trova a vivere in continuazione. Se vi ricorda qualcosa, è perché conoscete molto bene queste dinamiche. Quest'oggi vi vogliamo parlare di un altro tipo di ibridazione, quella tra fotografia e videogioco: la cosiddetta fotografia virtuale (o virtual photography ). In questa prima guida vi illustreremo le sue caratteristiche e i punti di contatto con la fotografia tradizionale. Non solo. Ci soffermeremo anche sulla fotografia di paesaggi e i migliori giochi dove sfruttare questo genere fotografico.

Cos'è la fotografia virtuale?

La fotografia virtuale è esattamente ciò a cui state pensando, ovvero l'applicazione delle regole alla base della fotografia tradizionale attraverso i photo mode dei videogiochi (ma non solo), con il fine di immortalare momenti di gioco particolarmente significativi. Ovviamente, le due tecniche sono estremamente diverse sotto determinati aspetti, ma si armonizzano alla perfezione sotto altri. La presenza dell'una non deve far pensare alla predominanza sull'altra. La virtual photography non si incarica di sostituire la fotografia tradizionale, bensì di fornirgli nuove possibilità, in un processo collaborativo che non vede né vincitori né vinti. Un po' come accadde con l'avvento degli effetti visivi nel cinema. Certo, in quel caso questi ultimi sembrano aver avuto la meglio sugli effetti speciali. Tuttavia, al regista e alla produzione resta sempre la scelta di utilizzare gli uni o gli altri (o entrambi), a seconda delle esigenze della pellicola che stanno realizzando. Lo stesso discorso può essere fatto per il rapporto tra fotografia virtuale e tradizionale: sta all'autore scegliere quando è necessario scendere per strada e fotografare il mondo o quando c'è bisogno di un punto di vista diverso dal convenzionale, nascosto in mondi fittizi, ma estremamente significativi.



Un aspetto particolarmente interessante della fotografia virtuale è la libertà di movimento. Certo, bisogna sempre adattarsi alla distanza massima consentita dalle varie modalità fotografiche, ma la libertà che si ha nel muovere la camera virtuale intorno all'avatar di gioco è qualcosa che la fotografia tradizionale non riesce ancora a garantire senza mezzi ingombranti o estremamente costosi. Basta un minimo movimento dello stick o del mouse per avere una visione a volo d'uccello di ciò che vogliamo fotografare, cosa che nel mondo reale si può realizzare solo attraverso impalcature, punti sopraelevati (che non sono sempre disponibili) o, solo ultimamente, attraverso i droni. Ovviamente, premere un pulsante su un pad non è soddisfacente quanto scattare una foto con una vera macchina fotografica, ma non è tanto l'appagamento del fotografo che si cerca in fotografia, quanto piuttosto il messaggio che si vuole trasmettere attraverso l'immagine fotografica. E, in questo caso, la fotografia virtuale riesce finalmente a stare al passo con la tradizione, soprattutto grazie agli importanti balzi in avanti fatti a livello grafico. I volti riescono finalmente a far percepire le emozioni provate dai personaggi creati appositamente per i videogioco, grazie anche alla motion capture e agli investimenti nel settore. La strada è ancora molto lunga, ma le animazioni riescono già a trasmettere qualcosa allo spettatore. Con gli anni, la situazione non potrà far altro che migliorare, ma per il momento dobbiamo lavorare con ciò che abbiamo tra le mani (che, comunque, è di altissimo livello).