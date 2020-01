PS5 e Xbox Series X, il punto sull'hardware

Siamo ancora piuttosto a corto di informazioni precise e ufficiali su PS5 e Xbox Series X, eppure già sono tante le voci e le congetture che si susseguono su internet sulle caratteristiche due nuovi hardware e i possibili confronti fra questi. Qualche nuovo dettaglio potrebbe emergere nel corso del CES 2020, in particolare per quanto riguarda PS5, ma anche in questo caso è improbabile che Sony abbia deciso di utilizzare la celebre fiera dell'elettronica di consumo per presentare un prodotto fondamentale come la sua nuova console e in entrambi i casi, sia per quanto riguarda Microsoft che la compagnia nipponica, è presumibile che vengano organizzati degli eventi ad hoc per presentare le due nuove macchine da gioco destinate a caratterizzare la prossima generazione di console.



Tanto per avere un'idea dello stato in cui ci troviamo, non sappiamo nemmeno se Xbox Series X sia destinata ad essere l'unica console Microsoft ad arrivare sul mercato, o se PS5 abbia delle specifiche già definite nonostante i devkit sembra siano già diffusi da tempo presso gli sviluppatori. Si naviga dunque un po' a vista, ma qualche punto fermo è possibile metterlo fin da ora in base a quanto riferito dai due produttori, condito con un bel po' di voci di corridoio e supposizioni ad insaporire il tutto, ovvero la ricetta migliore per scatenare le discussioni e la console war preventiva prima ancora che le console si conoscano veramente. D'altra parte, il periodo di avvicinamento alla presentazione della next gen è quello in cui si respira a pieni polmoni l'aria di novità, così ricca di aspettativa e speranze sui prossimi anni di mercato videoludico.



Proviamo dunque a fare una veloce panoramica su quello che sappiamo e che non sappiamo su PS5 e Xbox Series X, allo stato attuale di informazioni e voci di corridoio aggiornate alla fine del 2019.



PS5, informazioni e supposizioni sull'hardware Partiamo da quello che sappiamo ormai con certezza: PS5 è basata su una CPU AMD Zen 2 e utilizza un hard disk a stato solido di nuova concezione, a quanto sembra, in grado di garantire una notevole velocità di gestione e accesso ai dati. E questo è quanto, per quel che riguarda le dichiarazioni ufficiali, visto che per il momento il system architect Mark Cerny e gli executive Sony non hanno voluto dichiarare niente di più preciso. Le informazioni più verosimili logicamente collegate a queste informazioni, in un primo livello di speculazione, parlano inoltre di un processore probabilmente a 8 core con simultaneous multithreading (SMT). Da qui in poi, il resto sono solo supposizioni, visto che anche per quanto riguarda la GPU l'unica indicazione possibile era una soluzione custom identificata come "Navi 10 Lite" ma senza altri dettagli, con il mistero riguardante la sua composizione e anche la velocità di clock della CPU.



Proprio in questi giorni sono emersi altri dettagli non ufficiali che hanno fatto un certo scalpore, riportati peraltro dalla prestigiosa rubrica Digital Foundry e basati su alcuni documenti provenienti da alcuni test effettuati dalla stessa AMD, dunque da fonte piuttosto convincente. I dubbi derivano soprattutto dal periodo a cui questi documenti risalgono, risultando piuttosto datati e comunque incompleti, dunque non è detto che le caratteristiche emergenti da questi test abbiano una corrispondenza piena con la struttura definitiva dell'hardware di PS5. L'elemento maggiormente misterioso resta la GPU, che sembra non avere una soluzione hardware per la gestione del Ray tracing per quanto riguarda le componenti AMD, portando dunque a credere alla presenza di una soluzione custom proveniente da altri produttori o forse qualcosa di ancora più particolare da parte di Sony.



Xbox Series X, quello che sappiamo Con una mossa a sorpresa, Microsoft ha svelato Xbox Series X in anticipo sulla concorrenza, mostrando già la sua strana forma con un trailer dal grande impatto emotivo, che ha subito alzato il ritmo della battaglia per la next gen. D'altra parte, ha iniziato anche prima a parlare di Xbox Scarlett, con tanto di primo trailer introduttivo emerso già all'E3 2019 mentre Sony è rimasta piuttosto silenziosa su PS5 nelle occasioni ufficiali, limitandosi a riferire qualche informazione in esclusiva a Wired nei mesi successivi. Tuttavia, al di là della forma non sono emerse informazioni precise sull'hardware, tranne la conferma che anche la nuova Xbox sarà basata su una nuova CPU AMD Zen 2 (anche in questo caso probabilmente 8-core con SMT) e utilizzerà l'SSD per la gestione dei dati e l'archiviazione, ma qualche dettagli in più sembra essere emerso tra quanto riferito dal capo della divisione Xbox, Phil Spencer, e la presentazione effettuata nel corso dei Video Game Awards 2019.



Anche per Xbox Series X, Microsoft ha confermato la presenza di hardware dedicato al Ray tracing, ma in questo caso la soluzione dovrebbe essere stata sviluppata in collaborazione con AMD e presente direttamente sul silicio del systom on chip principale, che dunque dovrebbe presentarsi piuttosto ricco di elementi. Spencer ha inoltre effettuato un paio di considerazioni che risultano particolarmente interessanti: ha affermato chiaramente che gli sviluppatori possono accedere all'SSD utilizzandolo come una sorta di memoria video virtuale aggiuntiva (forse attraverso il sistema software-defined flash sviluppato per Azure) e ha anche confermato l'utilizzo della tecnologia Variable Rate Shading integrata. Quest'ultimo elemento, insieme alla presenza dell'hardware dedicato al Ray tracing e alle altre particolarità di Xbox Series X, fa pensare che la struttura di base sia in realtà una AMD RDNA 2, ma qui si va nel regno delle supposizioni.



Resta peraltro da capire se Microsoft abbia veramente intenzione di lanciare anche un modello di Xbox meno performante dal punto di vista hardware e più contenuto come prezzo, come sembra emergere dalle numerose voci riguardanti Lockhart, nel qual caso ci sarebbe ovviamente da considerare Xbox Series X come la versione high end per gli utenti "enthusiast".



Il confronto: similitudini e possibili differenze I documenti che sembrano provenire da test interni di AMD e che hanno fatto discutere milioni di appassionati fanno emergere due profili hardware con alcune differenze, a dire il vero le prime vere discrepanze che emergono dopo una serie di informazioni che tratteggiavano due console sostanzialmente equivalenti. A fronte di due CPU praticamente identiche, sono state rilevate possibili differenze nella GPU, anche se bisogna considerare l'incompletezza dei dati a il fatto che siano probabilmente riferiti a versioni preliminare dell'hardware. In base a quanto emerso, la differenza principale risiederebbe nella quantità di Compute Unit: il chip identificato come Oberon, che dovrebbe riferirsi alla struttura del SoC di PS5 sarebbe maggiormente basato sulla AMD RX 5700, dotato di 40 CU di cui quattro mantenute disattivate per migliorare la produttività, mentre la GPU di Xbox Series X dovrebbe contenere circa 56 CU portate a 1680MHz per garantire i 3584 shader emersi nei documenti e i 12 Teraflops che sembrano essere l'obiettivo di Microsoft. Sempre i medesimi documenti trapelati indicano una banda passante per la RAM di 560GB/s mentre quella su PS5 si troverebbe tra 448 e 512GB/s.



Restano ovviamente diversi punti da chiarire, perché c'è da scoprire la soluzione hardware adottata da PS5 per il Ray tracing e la possibilità di utilizzare una soluzione simile al Variable Rate Shading per il miglioramento delle performance, che al momento sembra legata soprattutto all'ambito DirectX e dunque più vicina a Xbox Series X. La cosa che emerge come conseguenza logica, tuttavia, è che la macchina Microsoft con una configurazione del genere sembra destinata anche a un prezzo alquanto alto, cosa che rafforza l'idea della doppia console con hardware e costo differenti. Facciamo dunque una sorta di riepilogo sui dati che sono emersi dalle ultime voci di corridoio, mettendo bene in chiaro che non si tratta assolutamente di dati ufficiali o definitivi ma semplicemente di dove ci troviamo al momento con le informazioni e le voci trapelate finora.



Hardware PS5 CPU: AMD 8-core Zen 2 con SMT

GPU: AMD custom Navi, 36 CU a 2000MHz

RAM: GDDR6 a 448 o 512GB/s

Hardware Xbox Series X CPU: AMD 8-core Zen 2 con SMT

GPU: AMD custom Navi, 56 CU a 1700MHz

RAM: GDDR6 a 560GB/s