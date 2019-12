ACER Predator Helios 300, la recensione

Schermo, connettività, migliorie e compromessi

Il nuovo ACER Predator Helios 300 mantiene lo stile dei modelli precedenti, con due aggressivi sbocchi per l'aria piazzati lungo il bordo posteriore, laddove si aggancia il coperchio che, in metallo come la parte superiore della scocca dove troviamo la tastiera, fa da struttura portante per il pannello 144Hz da 15,6 pollici con tempo di risposta 3ms e copertura dello spazio di colore del 97%. Garantisce quindi tutto il necessario per giocare adeguatamente titoli impegnativi, senza dubbio gestibili dalla GeForce RTX 2060, e gode di una marcia in più per i giochi competitivi, anche se con questi è bene pensare anche all'acquisto di un buon mouse da gaming. Con gli strategici o con le applicazioni, invece, il touchpad può bastare, risultando tra l'altro piuttosto ampio e preciso anche limitato dalla superficie in plastica, un po' basculante, e sprovvisto di tasti dedicati, cosa che da una parte rappresenta una chiara mancanza per un prodotto di questo tipo, ma dall'altra si sposa con un design ancora più pulito e sobrio rispetto a quello dei modelli precedenti. Ed è proprio nel segno dell'eleganza che torna anche il classico stile all black della serie, anche se la tastiera, in membrana ma dal feedback tattile discreto e con i tasti più usati per il gaming messi in maggiore evidenza, gode di retroilluminazione a quattro zone personalizzabile. Si limitano al solo blu, invece le luci sul coperchio includono il logo Perdator e delle due strisce in plastica che lo attorniano, a mo di parentesi.

Sulla pancia in plastica dura troviamo invece diverse grate funzionali sia all'impianto sonoro, limitato e dalla qualità non certo trascendentale, sia alla ventilazione, essenziale in un prodotto di questo tipo che gode anche di un tasto per l'overclock automatico, legato però anche all'aumento drastico della velocità delle ventole e della rumorosità. Di questo, però, parleremo dopo. Per ora torniamo allesterno arrivando alla cornice, anche questa in plastica dura, che risulta più sottile rispetto a quella dei modelli precedenti. Abbastanza da influenzare le dimensioni del laptop che arrivano a a 403,5x280mm che risultano inferiori rispetto a quelle di parecchi modelli di pari livello. Il peso, invece, resta inevitabilmente rilevante, con circa 2.9Kg per la nostra configurazione, ma questo dipende sia dal formato 17 pollici sia da una maggiore robustezza complessiva che si aggiunge ai meriti di una revisione migliorata anche nella connettività Wi-Fi, con il passaggio al Killer Wireless-AC 1550, basato su hardware Intel. Lato cavi, invece, troviamo una porta LAN Killer Ethernet E2500, tre porte USB 3.1 Type-A, una porta USB Type-C Gen 2, un'uscita video HDMI 2.0, un'uscita video Mini DisplayPort, il classico ingresso da 3.5mm per cuffia/microfono e lo slot per il Kensington Lock. Non c'è invece un lettore di memory card, con buona pace di fotografi e smanettoni, ma il risparmio su determinati dettagli si riflette su un prezzo tutto sommato commisurato di circa 1720 euro.