Nintendo Switch: tracce di molti giochi nuovi da annunciare, Nintendo Direct in arrivo?

Il prossimo Nintendo Direct, ovvero il primo del 2020, potrebbe arrivare tra poco, addirittura già nel corso di gennaio, tanto per iniziare subito l'anno con un certo slancio, cosa deducibile dalla scoperta di molti giochi Nintendo Switch da annunciare, almeno in base ai listini GameStop.



Nintendo è sempre riuscita a mantenere una notevole segretezza sui propri Nintendo Direct, rendendoli sempre degli eventi a sorpresa, dunque è difficile riuscire a prevedere gli appuntamenti in questione con un certo anticipo. Tuttavia, alcuni indizi possono provenire dai listini inviati ai rivenditori, nel caso in cui compaiono placeholder evidenti di giochi da annunciare.



È un sistema già utilizzato in precedenza e una sorta di prova verosimile del prossimo arrivo di un Nintendo Direct. In questo caso, la catena di rivenditori GameStop sembra avere nei propri listini sui prodotti in arrivo ben 12 giochi non ancora annunciati per Nintendo Switch.



In base a un documento trapelato online e ovviamente non confermato, dunque da prendere come semplice voce di corridoio, ci sono ben 12 "Available SKU per Nintendo Switch" in arrivo sul mercato, che potrebbero essere placeholder per prodotti ancora da annunciare. Data la quantità e la coincidenza temporale, il tutto fa pensare a un possibile Nintendo Direct nei prossimi giorni per annunciare una nuova mandata di giochi per Nintendo Switch, forse anche nel corso di gennaio 2020.





Looks like we *might* be getting a Nintendo Direct soon.



Excited to see what Nintendo has in store for 2020.



(where's my goddamn Pikmin) — Pixelpar (@pixelpar) January 1, 2020